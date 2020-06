Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freibäder öffnen in Roßleben-Wiehe

Die Freibadsaison beginnt am Samstag, 13. Juni, auch in der östlichsten Stadt des Kyffhäuserkreises. Jeweils um 13 Uhr erwarten das Freibad in Roßleben, Hasenwinkel 9, und das Familienbad Hohe Schrecke in Wiehe, Lindenplatz 15, die ersten Schwimmgäste.

Für das Freibad in Roßleben zeichnet sich der Bade- und Freizeitsportverein Roßleben verantwortlich. Ein erster Arbeitseinsatz wurde bereits durchgeführt. Ein zweiter, zu dem freiwillige Helfer gerngesehen sind, findet am Freitag ab 12 Uhr statt. Hier gilt ein Hygienekonzept das unter anderem die gültigen Abstandsregeln beinhaltet. Das Planschbecken wird mit begrenztem Zugang geöffnet. Im Schwimmerbecken dürfen sich gleichzeitig 215 Menschen aufhalten und auf dem gesamten Freibadgelände 600, wie Schwimmmeister Jens Barthel sagt. Auch in dieser Saison werden zwei dreiwöchige Kurse zum Erlernen des Schwimmens angeboten. Im zweiten Lehrgang ab 20. Juli sind noch Plätze frei. Auskünfte gibt es im Bad unter Telefon: 036472/83060.

Auch das Familienbad Hohe Schrecke in Wiehe eröffnet dank eines genehmigten Hygienekonzeptes. Auch hier haben viele Freiwillige wieder kräftig angepackt, um den Besuchern ein tolles Freizeiterlebnis zu ermöglichen. Laut dem Fördervereinsvorsitzenden Dirk Köhler gelten die allgemeinen Abstandsregeln und es dürfen maximal 285 Besucher gleichzeitig das Gelände betreten. Auch das Planschbecken kann geöffnet werden. Auch Schwimmkurse wird es in dieser Saison in Wiehe geben. Interessierte sollen sich dafür bei Silke Staatz melden, die die Kurse dann je nach Bedarf ansetzen wird.