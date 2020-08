Freie Plätze in Yoga-Kursen in Bad Frankenhausen

In der Gesundheitspraxis „Kraut und Yoga“ am Galopperberg 2 beginnen am 31. August die neuen Yogakurse. Es sind nur noch wenige Plätze in den Kursen frei.

Anmelden kann man sich noch für Montag 9 bis 10 Uhr. Drei Plätze gibt es noch, etwa für rüstige Seniorinnen oder Damen im Vorruhestand. Hier steht sanftes und entspanntes Yoga auf dem Plan und der Kurs geht über zehn Einheiten. Am Dienstag von 17.30 bis 18.30 sind noch zwei Plätze frei sowie am Dienstag von 19.15 bis 20.15 Uhr ein Platz. Beide Dienstag-Kurse sind nur für Damen mit Erfahrung und ohne wesentliche Einschränkungen, denn hier wird kraftvolles Yoga geübt. Beide Kurse gehen über zehn Einheiten. Schließlich gibt es am Mittwoch von 17.30 bis 18.30 Uhr noch fünf Plätze für Männer unter 40 Jahren oder knapp darüber. Der Kurs geht über acht Einheiten und ist neu. Erfahrung ist nicht erforderlich.

Die gesetzlichen Kassen übernehmen die Kosten entsprechend ihrer Bedingungen. Die Corona-Hygieneregeln werden beachtet.

Anmeldung per E-Mail: heike.bienia@krautundyoga.de oder unter Telefon: 0170/314 6631