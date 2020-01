Freilaufende Katzen können sich im Kyffhäuserkreis unkontrolliert vermehren

Frei laufende Katzen können sich im Kyffhäuserkreis weiter ungehemmt vermehren. Anders als ab Februar die Nordhäuser Nachbarn will die Verwaltung hier Katzenbesitzer nicht zwingen, ihre Tiere kastrieren zu lassen, bevor frei stromern dürfen.

Das Thema sei vor ein-, zwei Jahren zwar im Kyffhäuserkreis mal aufgekommen, erinnert sich Heinz-Ulrich Thiele, der Sprecher im Landratsamt. Damals habe der Amtstierarzt auch geprüft, ob es notwendig wäre, die Vermehrung der Stubentiger per verordneter Kastration einzuschränken. Das sei nicht der Fall, habe der Veterinär festgestellt.

Sehr zum Bedauern von Babett und Matthias Esche vom Tierschutzverein Hoffnung für kleine Samtpfoten in Sondershausen. Sie bemühen sich seit Jahren darum, dass sich die Katzen im Stadtgebiet nicht ungezügelt vermehren und immer mehr verwahrloste Jungtiere aufgegriffen werden. Hunderte Streuner, die ihnen entweder zugelaufen waren oder von anderen Leuten ins Katzenasyl an der Schachtstraße gebracht worden waren, haben die Mitglieder bereits kastrieren lassen. Zunächst auf eigene Rechnung, seit zwei Jahren ersetzt ihnen das Land aus einem Fördermittelfonds einen Teil der Kosten. Von ihnen allein sei es aber nicht zu schaffen, die Vermehrung der Freigänger auf Dauer einzuschränken, schätzt Vereinsvorsitzender Matthias Esche ein. Gelingen könne das nur, wenn die Halter in die Pflicht genommen würden.

Auch Rüdiger Hundt vom Tierheim Gehofen würde eine solche Katzenschutz-Verordnung wie im Nachbarkreis begrüßen. „Wir kämpfen schon seit vielen Jahren darum, dass es so etwas auch im Kyffhäuserkreis gibt und sind optimistisch, dass dies mit den derzeitigen Bürgermeistern und dem Verbandsvorsitzenden Holger Häßler auch zeitnah umsetzbar ist“, betont Hundt. Holger Häßler (parteilos) ist Bürgermeister der Stadt An der Schmücke und Vorsitzender des Zweckverbandes Tierheim Gehofen, dem zahlreiche Gemeinden und Städte im Ostkreis angehören, um ihre Pflichtaufgabe der Aufnahme von Fundtieren zu bündeln. „Auch viele Bürger sagen mir immer wieder, dass sie es gut fänden, wenn die Katzenbesitzer dafür zur Verantwortung gezogen werden könnten, wenn sich ihre Tiere ungehindert vermehren“, sagt Hundt.

Alle Katzen, die in Gehofen abgegeben werden, werden mit einem Transponder ausgestattet. Somit sind sie immer zu identizieren. Dies müsse auch Bestandteil einer Katzenschutz-Verordnung sein. „Entweder in einem generellen Verzeichnis auf Verbandsgebiet oder jeweils in den Gemeinde müsste es dann ein zentrales Register geben, in dem die Katzen ihren Haltern zugeordnet sind“, erläutert Hundt.

Um vorbeugend tätig zu werden, plant der Tierschutzverein „Am Weinberg“ Artern, der das Tierheim Gehofen betreibt, zusammen mit dem Zweckverband eine großangelegte Kastrations- beziehungsweise Sterilisierungsaktion im Verbandsgebiet. Diese soll aus einem Programm des Landes finanziert werden. „Hier warten wir allerdings noch auf die Fördermittel. Sobald diese eingetroffen sind, können wir loslegen“, sagt Hundt.