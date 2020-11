Freiwillige versorgen wieder Hilfebedürftige in vielen Orten des Kyffhäuserkreises

Gesundheitlich beeinträchtigt, zur häuslichen Quarantäne verdammt oder schlichtweg Angst vor einer Corona-Ansteckung – hilfsbedürftige Personen oder Personen aus den Risikogruppen können in der Kyffhäuserregion derzeit in mehreren Orten wieder einen Einkaufsservice nutzen, der von freiwilligen Helfern im Corona-Lockdown im Frühjahr ins Leben gerufen wurde und nun wiederbelebt wird. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Vorige Woche haben wir unser Einkaufsangebot an die Bürger reaktiviert. Wir werden wieder Flyer drucken und im Ort aushängen und hoffen, dass sich unser Hilfsangebot herumspricht“, sagt Christopher Schulze in Oldisleben.

Ähnliches verlautet aus Bad Frankenhausen: „Wir haben unseren Einkaufsservice ’Bürger helfen Bürgern’ wieder ins Leben gerufen“, teilt die City-Managerin der Kurstadt und selbst Mitstreiterin beim Frankenhäuser Einkaufsservice, Angelina Schönstedt, mit. Das Prinzip ist einfach: Wer nicht einkaufen gehen kann oder sich in diesen Zeiten nicht unter fremde Menschen traut und die kostenlose Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, meldet sich telefonisch.

In Oldisleben nimmt Christopher Schulze die Bestellungen entgegen, in Bad Frankenhausen kommt der Anrufer bei der Garten- und Landschaftsbaufirma Greensystems Stadtmobiliar raus, dort nimmt unter Telefon: 034671/72 91 00 Tobias Koch oder ein anderer Mitarbeiter von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr die Einkaufswünsche auf.

Selbst in Nachbargemeindenwerden Menschen beliefert

Eingekauft werden Grundnahrungsmittel, die die Risikogruppe braucht, die Lieferung erfolgt dann am nächsten Tag. Dabei erstreckt sich der Radius der Frankenhäuser Helfer aber nicht nur auf die Kernstadt, sondern natürlich auch auf die Ortsteile.

Sogar bis in die Nachbargemeinde Kyffhäuserland werden Einkaufswünsche bedient. „Wir bekamen im Frühjahr Anrufe bis aus Rottleben, Steinthaleben oder Bendeleben“, berichtet Angelina Schönstedt.

In Oldisleben ist Christopher Schulze für die „Oldislebener Einkaufshelfer unter Telefon: 034673/786506 von 9 bis 18 Uhr zu erreichen. Die Helfer fahren einen Supermarkt an oder auch zur Apotheke, kaufen die gewünschten Produkte ein und liefern sie aus. Um unnötigen Kontakt zu vermeiden, stellen die Lieferanten die Tüten samt Kassenbon vor die Haustür, klingeln, und fahren wieder weg. „Es ist eine einmalige Situation. Wir müssen jetzt als Gesellschaft zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen“, betonte Gastronom Ralf Dittmann, einer der Initiatoren der Aktion in Bad Frankenhausen.

Die Idee dazu war ihm schon im Frühjahr gekommen und schnell hatte er Mitstreiter gefunden, unter ihnen den Unternehmer Tobias Bätzoldt und Detlev Bahr.

Auch in Artern gibt es wieder den Einkaufsservice von Thinka und „Wir für Artern“. Das bestätigt Christin Jordanland, die Vorsitzende des Vereins „Wir für Artern“, auf Nachfrage dieser Zeitung. Menschen, die Hilfe benötigen, können sich telefonisch bei Vereinsmitglied Diana Zimmermann unter Telefon: 0176/24 71 29 12 oder im Büro der Thinka melden unter Telefon: 03466/7 40 44 57. Alle Anrufe werden beantwortet und im Anschluss unter den Freiwilligen geklärt, wer welchen Auftrag übernehmen kann.

Unterstützung in Sondershausenläuft seit Frühjahr weiter

In Sondershausen war die Einkaufshilfe, die der Verein Frauen- und Familienbegegnungsstätte Düne mit Ehrenamtlichen aufgebaut hatte, nie weg. Auch in den vergangenen Monaten haben Freiwillige und Düne-Teammitglieder Sondershäuser unterstützt bei Alltagsbesorgungen, berichtet die Leiterin des Mehrgenerationenhauses Bianca Fliß. Das seien nicht mehr so viele wie im März gewesen, aber ein gutes Dutzend habe man doch noch betreut. Auch jetzt, wo die Infektionszahlen wieder steigen, unterstütze man Hilfebedürftige. Vor allem Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, rufen bei der Einkaufshilfe unter Telefon: 03632/70 04 10 an, sagt Bianca Fliß.