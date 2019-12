Freud und Leid

Da sitzen wir wieder an unserem Arbeitsplatz.

Bescherung, Festessen, Verwandtschaft - und schon ist das Fest wieder vorbei. Obwohl man nach den Weihnachtstagen regelmäßig noch ein paar Tage zum Ausruhen nötig hätte.

Zum Glück fiel Weihnachten diesmal günstig. Kein Wochenende dazwischen, das die Zahl der Feiertage reduziert hätte. Und nach dem heutigen Freitag geht’s gleich mit dem Wochenende weiter. Hurra.

Nächste Woche zum Jahreswechsel sieht’s ähnlich gut aus. Da geben wir am 2. und am 3. Januar mal ein Gastspiel im Büro und dann ist schon wieder Wochenende. An solche Arbeitswochen kann man sich gewöhnen.

Nächstes Jahr kommen wir Weihnachten nicht so gut weg. Da fällt der zweite Weihnachtstag auf einen Samstag. Kleiner Trost: Immerhin können wir zusammen mit dem 27., einem Sonntag, gleich dreieinhalb Tage am Stück feiern.

Im Frühjahr beschert uns der 1. Mai immerhin ein längeres Wochenende. Der fällt auf einen Freitag. Doch das war’s dann auch schon mit guten Feiertagsnachrichten.

Beim Tag der Einheit und beim Reformationstag sieht’s nämlich richtig schlecht aus. Das sind beides Samstage. Und den erst in diesem Jahr in Thüringen eingeführten Weltkindertag können wir nächstes Jahr an einem Sonntag feiern.

Da liegt die Freude wieder bei den Arbeitgebern.