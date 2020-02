Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freude bis Enttäuschung im Kyffhäuserkreis über die Wahl von Kemmerich

„Ich bin überrascht und kann es noch gar nicht richtig glauben. Ich finde das ganz toll!“, kommentiert die FDP-Kreisvorsitzende Thekla Lottermoser den Umschwung an der Spitze der Thüringer Landesregierung. Sie sei beim Landesparteirat am Montag in Erfurt gewesen, wo die Mitglieder Thomas Kemmerich die Zustimmung für seine Strategie gegeben habe, im dritten Wahlgang anzutreten. Es habe Befürworter und Gegner der Strategie gegeben.

Dass die FDP künftig mit der AfD gemeinsam auf der Regierungsbank sitzen könnte, schließt Lottermoser aus. „Kemmerich hat strikt gesagt, im Fall einer Wahl nicht mit der AfD zusammenzugehen. Das war auch die Voraussetzung für meine Zustimmung. Eine Regierung mit der AfD würde ich nicht unterstützen wollen“, so Lottermoser. Auch die stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende Antje Ruppe aus Donndorf äußerte sich erfreut über den neuen Ministerpräsidenten.

Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) äußerte sich als Gast auf dem Bad Frankenhäuser Neujahrsempfang. Als stellvertretenden SPD-Landesvorsitzende finde sie das Ergebnis enttäuschend. Bei ihre Rede ging sie darauf ein, dass in den vergangen Jahren unter Rot-Rot-Grün im Kyffhäuserkreis viel erreicht worden sei. Wenn man Unterstützung gebraucht habe, habe man sie bekommen. Als Beispiele nannte sie Sanierung und Neubau von Schulen, für die der Kreis Geld von Land und Bund erhalten hätten. Der Landkreis sei Modellregion für den Breitbandausbau in Thüringen. Zudem habe das Beispiel Krankenhaus gezeigt, dass man gemeinsam viel erreichen könne. „Es darf keine Spaltung geben, nicht in der Stadt, im Kreis und nicht in Thüringen, so Hochwind-Schneider.

„Es war ein strategisches Wahlmanöver unserer Fraktion AfD, im Vorfeld hatte es dazu keine Absprachen mit der FDP und der CDU gegeben“, sagte Jens Cotta aus Artern, einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im Landtag, zum Ausgang der Wahl des Ministerpräsidenten. Damit habe seine Partei das Wahlversprechen erfüllt, dass Bodo Ramelow (Linke) nicht weiter im Amt bleibe. Wie es nun weiter gehe, das müsse Thomas Kemmerich (FDP) definieren. „Da müssen wir erst mal abwarten. Alles muss neu geregelt werden, Kemmerich muss eine neue Regierung bilden, es wird einen neuen Koalitionsvertrag geben“, so Cotta.

„Das Ergebnis war eine Überraschung, zumal so knapp“, erklärte der Sondershäuser CDU-Landtagsabgeordnete und CDU-Kreischef Stefan Schard. Die CDU habe klar gesagt, dass man weder für einen Kandidaten der AfD noch der Linken stimme. Daher sei das Wahlverhalten stringent gewesen. Schard appellierte an SPD und Grüne sich der Verantwortung, die man als Abgeordneter gegenüber dem Land habe, nicht zu verweigern. Die FDP habe der bürgerlichen Mitte ein Angebot gemacht.