Friedhofsatzung muss weiter ausdiskutiert werden

Eine neue einheitliche Friedhofssatzung für die Stadt Artern mit ihren vier Ortschaften Artern, Heygendorf, Voigtstedt und Schönfeld lässt weiter auf sich warten. Ursprünglich sollten alle Satzungen bis Jahresende novelliert sein. Für die neue Friedhofsatzung hat die Stadt aber in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bis März 2021 Zeit. Derweil rumort es beim sensiblen Thema in den drei Ortsteilen, die sich teils nicht genug gehört fühlen von der Stadtverwaltung.

Seit langem setzt sich Elke Eisenhut aus Schönfeld dafür ein, dass auf dem kleinen Dorffriedhof eine Urnengemeinschaftsanlage (UGA) für anonyme Bestattungen angelegt wird. Sie setzte große Hoffnungen in die neue Friedhofsatzung und zeigt sich nun enttäuscht.

„Ich habe den Eindruck, dass die Wünsche der Schönfelder nach einer anonymen Bestattung nicht gehört werden und bin sehr enttäuscht, dass die Stadtverwaltung sich so viel Zeit lässt“, sagte Eisenhut jüngst beim des Schönfelder Ortschaftsrates direkt an Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) gerichtet. Auch der Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (parteilos) verlieh dem Verlangen der Schönfelder nach einer UGA noch Nachdruck auf der Sitzung.

„Herr Blümel ist für mich kein Bürgermeister des Volkes. Er windet sich immer mehr und lehnt sichtlich die UGA ab“, sagt Elke Eisenhut gegenüber dieser Zeitung.

Standort für Urnen-Anlagein Schönfeld ist gesichert

Auch der Standort auf dem Schönfelder Friedhof ist bereits auserkoren. „Das ist das ehemalige Grab-Denkmal meiner Verwandten, welches ich dafür kostenfrei zur Verfügung stelle“, sagt Elke Eisenhut. Die Tafel ,,Urnengemeinschaftsanlage Schönfeld“ sei schon seit einem Jahr fertig und dürfe noch nicht angebracht werden.

Ihr sei mindestens ein Fall bekannt, in dem einem Schönfelder der letzte Wunsch einer Bestattung auf der so genannten Grünen Wiese auf dem Friedhof seines Heimatdorfes verwehrt werden musste. Dies sei traurig und dürfe sich nicht wiederholen. „Vielleicht muss man einfach noch einmal klar machen, was es heißt in fremder Erde die letzte Ruhe zu finden“, sagt Eisenhut.

„Ich weiß, dass das Thema Bestattung ein sehr sensibles ist“ , sagte Bürgermeister Torsten Blümel unserer Zeitung. Gerade Älteren sei es noch immer wichtig, in ihrem Heimatort bestattet zu werden. In Schönfeld gebe es aber im Jahr zwei bis drei Beerdigungen, weshalb es fraglich sei, ob dort alle Bestattungsformen angeboten werden müssten.

Auch in Heygendorf und Voigtstedt regt sich Unmut zur neuen Friedhofsatzung. „Der Ortschaftsrat hat sich einstimmig für eine eigene Friedhofsatzung für Heygendorf ausgesprochen, was kommunalrechtlich möglich wäre“, argumentiert Ortschaftsbürgermeister Karl-Heinz Weinreich (parteilos) auf Nachfrage.

Zur Not sei man auch bereit den Rechtsweg zu gehen, man wolle auf jeden Fall dieses Recht wahrnehmen. Ein Knackpunkt in Heygendorf ist, dass auch auf dem Schaafsdorfer Friedhof eine UGA angelegt werden soll. „Auch wir in Voigtstedt denken über eine eigene Friedhofsatzung nach. Es sind zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr viele Fragen offen“, erklärte Ortschaftsbürgermeister Uwe Ratayczak (parteilos) auf Nachfrage unserer Zeitung. Er hoffe, dass der Satzungsentwurf vor einem Entscheid im Stadtrat allen Ortschaftsräten vorgelegt werde.

Blümel erteilt eigenen Satzungenin Ortschaften eine Absage

„Eine eigene Satzung können die Ortschaften vergessen. Das lässt die Kommunalordnung nicht zu“, sagt Blümel. Allerdings wisse man in der Verwaltung um die örtlichen Befindlichkeiten und habe sich auch deswegen Zeit bis März erbeten, um alle Fragen einvernehmlich klären zu können.

Die UGA für Schönfeld und Schaafsdorf seien in jedem Fall in der Kalkulation enthalten. „Mehr Leistungen auf den Friedhöfen gehen aber auch immer mit höheren Gebühren einher. Ein Friedhof muss immer kostendeckend wirtschaften. Das sollte allen klar sein“, betont der Bürgermeister.