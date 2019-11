Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedhofsstraße in Udersleben bleibt Thema

Udersleben. Es gibt schon seit längerer Zeit Kritik im Bad Frankenhäuser Ortsteil Udersleben wegen des Zustandes der Straße oberhalb des Friedhofes. Es ist eine Buckelpiste. Die Stadt nahm sich der Sache an. Von Anfang an war klar, dass es keinen grundhaften Ausbau der Straße geben wird. Im diesjährigen Haushalt hatte die Stadt 35.000 Euro für das Vorhaben eingestellt. Doch zu den Bauarbeiten kam es in diesem Jahr nicht. Die Ausschreibung ergab nämlich, wie in der öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates zu hören war, dass der Straßenbau viel teuer wird als gedacht. „Das günstigste Angebot hatte einen Umfang von rund 60.000 Euro“, informierte Ortsteilbürgermeister Volker Jahn. Die im Haushalt eingestellte Summe werde in den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr übernommen, sagte Stadtkämmerin Manuela Hohlstamm.

Die Stadt habe einen Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/2021 erarbeitet, er beinhalte die Mittelanmeldungen der Fachämter. Er sei in den Einnahmen und Ausgaben nicht ausgeglichen. Der Entwurf werde nicht, wie einst angedacht, in der November-Sitzung des Stadtrates eingebracht, sondern erst im Februar kommenden Jahres. 2020 müsse die Stadt beispielsweise rund 200.000 Euro an Kreisumlage mehr zahlen. Das allein sei schon eine finanzielle Größe. Die Fraktionen des Stadtrates haben das Zahlenwerk erhalten und können sich nun damit beschäftigen. Die Fraktionen sollen entscheiden, was aus ihrer Sicht wichtig ist – und was gestrichen wird. Bisher habe man aus technischen Gründen auch noch keine Daten über die beiden neuen Ortsteile Ichstedt und Ringleben, die einst Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft Mittelzentrum Artern waren. Wie die Kämmerin sagte, ist für Ringleben und Ichstedt vorgesehen, die Hebesätze im Jahr 2021 anzupassen. Vorgesehen sei mit Blick auf die Stadt auch eine Änderung bei der Elternbeitragssatzung für die Kindertagesstätten.

Was den Ortsteil Udersleben anbelangt, so seien im kommenden Jahr keine großeren Investitionen geplant. „Ich denke, dass es nicht viel bringt, zehn Vorhaben anzumelden. Es besser ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren, das ist die Straße am Friedhof, und dafür zu kämpfen, damit das Vorhaben verwirklicht wird“, schilderte der Ortsteilbürgermeister auf TA-Nachfrage.

Er habe für den Sportverein, Heimatverein sowie den Rassegeflügelzuchtverein Fördermittel aus dem Landesprojekt zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels beantragt. Dabei gehe es insgesamt um 30.000 bis 40.000 Euro. Werden die Fördermittel bewilligt, fließen sie erst im kommenden Jahr. Die finanzielle Unterstützung von Projekten sei bis zu 80 Prozent möglich, der finanzielle Eigenanteil der Vereine liege bei 20 Prozent. Den können, wie er sagte, die Vereine aufbringen.

Damit am Böttchersberg wieder eine Schutzhütte für Wanderer entsteht, bleibe man dran. Es gebe Gespräche mit dem Forst, die Hütte, die eingefallen war, steht auf dem Gelände des Forstes. Zum Kyffhäuser-Wandertag Ende September, Veranstalter war die Sparte Wandern des Sportvereins Udersleben, hatte man an dieser Stelle einen Pavillon aufgestellt und den Wanderern Essen und Trinken angeboten.