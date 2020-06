Was sich hinter dem Bogen auf dem Foto verbirgt und alle weiteren Fragen werden am Sonnabendbeantwortet.

Memleben. Treffpunkt ist an der Klosterpforte.

Führung durchs Kloster Memleben

Was sich hinter dem Bogen auf dem Foto verbirgt und alle weiteren Fragen zur Geschichte des Klosters Memleben, zur Kirche, zur Romanik und Gotik sowie zum ehemaligen Kartoffelkeller werden den Besuchern am Sonnabend, dem 6. Juni, ab 11.30 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Führung beantwortet. Treffpunkt ist direkt an der Klosterpforte.