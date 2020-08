Führungen durch Friedwald in Sangerhausen

Bei kostenlosen Führungen durch den Friedwald Sangerhausen haben Interessenten 22. August um 14 Uhr die Möglichkeit, mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren. In Begleitung eines Försters geht es in einer kleinen Gruppe durch den Wald. Dabei wird an mehreren Stationen das Konzept erklärt, und es werden Fragen rund um die Bestattung in der Natur beantwortet. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz.

Anmeldung erbeten online unter: www.friedwald.de/sangerhausen oder unter Telefon: 06155/848 100.