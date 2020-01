Fünf Jahre gemeinsam gewandert

Seit fünf Jahren schrubben sie gemeinsam Kilometer – die Mitglieder der Lauf- und Wandergruppe Etzleben. Regina Mendler erinnert sich: „Eine Interessengemeinschaft unseres Ortes, der Dorfbereicherungsbeirat kurz Dbb, rief auf, etwas für das Dorfleben zu tun. Daraufhin kam uns die Idee, eine Lauf- bzw. Wandergruppe zu gründen“, schildert die Etzlebenerin. Gisela Stang, Regina Mendler und Karin Müller gestalteten Plakate und luden zum gemeinsamen Lauf ein. Die Aushänge wurden an den Hoftoren angebracht. Zwölf Interessierte meldeten sich. Unter dem Motto ‘Es gibt kein schlechtes Wetter, man braucht nur die richtige Kleidung’ geht es seither jeden Montag auf Tour. „In der ganzen Zeit wurde der Termin nur zwei Mal abgesagt“. Kurzreisen mit mehreren Übernachtungen, um neue Wanderrouten zu erkunden, schlossen sich an. „Wir hatten viel Spaß an den gemeinsam verbrachten Tagen“, so Regina Mendler. „Vor Ostern treffen wir uns zusätzlich, um das große Osterei zu schmücken und laden dann alle Bürger ein zum gemeinsamen Aufstellen bei Kaffee und Kuchen ein. Ab und zu gibt es auch lustige Abende, wo Karten gespielt und ein Glas Wein getrunken wird. Wir hoffen, dass wir noch viele gemeinsame Wanderungen zusammen unternehmen können.“ red