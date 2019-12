Fuhrpark feierlich erweitert

Es war eine Weihnachtsfeier der besonderen Art. Die Stützpunktfeuerwehr in Bad Frankenhausen konnte kurz vor dem Weihnachtsfest zwei neue Fahrzeuge offiziell im Fuhrpark begrüßen. Obendrein gab es für die versammelten Kameraden und ihre Gäste noch eine feurige Showeinlage.

Die Feuerwehr der Kurstadt konnte in diesem Jahr zwei neue Fahrzeuge in ihren Fuhrpark aufnehmen. Eines davon ist ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10, das als eines von mehreren durch die Kreisverwaltung für die Wehren im Landkreis beschafft wurde. Bei der Beschaffung dieser Fahrzeuge wurden erstmals auch die Feuerwehrleute mit einbezogen und konnten ihre Wünsche zur Ausstattung äußern. Die Besatzung für dieses HLF 10 ist eine Löschgruppe mit neun Einsatzkräften. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 14 Tonnen und die Motorleistung 210 Kilowatt. Der Löschwassertank ist trinkwassertauglich und fasst 1650 Liter. Zu Ausrüstung des Fahrzeuges gehören ein hydraulischer Rettungssatz von Weberhydraulik und ein 14-Kilovoltampere-Stromerzeuger von Eisemann. „Die Schadstoffklasse des Fahrzeugs ist Euronorm 5, was ja zur Zeit auch nicht ganz unwichtig zu erwähnen ist“, sagte Jens Fischer.

Das zweite Fahrzeug ist ein All-Terrain Vehicle (ATV) oder besser bekannt unter der Bezeichnung Quad. „Da wir immer mal wieder auch Einsätze im Kyffhäusergebirge haben, hatten wir schon länger das Ziel, uns ein solches Fahrzeug anzuschaffen“, erklärte Jens Fischer. Leider seien zwei Förderanträge für eine solche Beschaffung seitens der Stadt abgelehnt worden. Dann spielte der Zufall den Feuerwehrleuten in die Hände. „Wir wurden zu einem Brand eines Quad gerufen und erfuhren dann, dass der Besitzer dieses nicht mehr behalten wollte. Er bot es uns zum Kauf an und wir griffen zu“, erzählte Fischer. In mühevoller Kleinstarbeit wurde das Fahrzeug dann mit Hilfe von Sponsoren von den Kameraden wieder hergerichtet und für den Einsatz umgerüstet. Schon am ersten Tag nach Fertigstellung sei das ATV dann auch gleich im Kyffhäusergebirge im Einsatz gewesen.

Er freue sich, so Jens Fischer, dass durch diese beiden Fahrzeuge die Bedingungen für die Stützpunktfeuerwehr deutlich verbessert wurden. Die Wehr habe eine hohe Zahl an Einsätzen zu bewältigen für die eine gute Technik von großer Wichtigkeit sei. Mit Stand zum Freitagabend hatte die Wehr im Jahr 2019 bereits 288 Einsätze absolviert.

Die Feuerwehr Bad Frankenhausen stehe auch regelmäßig für die Absicherung von Veranstaltungen als verlässlicher Partner zur Verfügung, betonte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) in ihren Grußworten. Auch Andreas Räuber als stellvertretender Bürgermeister der Stadt sowie weitere Vertreter der Stadtratsfraktionen und der Partnerwehren drückten ihre Freude über die neue Ausrüstung aus.

Zur Unterhaltung gab es dann auch noch eine Feuershow des Künstlers Robby Robaria aus Gera.