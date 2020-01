Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Futterspenden für die Tierheimtiere

Aufregende Unterrichtsstunde für Tom, Elias, Jasper, Max, Till, Zoe, Linda, Elisabeth und die anderen Mädchen und Jungen der 2. Klasse der IBKM-Gemeinschaftsschule in Heldrungen: Christa Scheler vom Tierschutzverein Am Weinberg in Artern war in Begleitung von Norbert Enke sowie Mopshund Nicki gekommen, um die Spenden der Kinder für das Tierheim Gehofen in Empfang zu nehmen.

Am meisten hatte es den Zweitklässlern natürlich der kleine Mops angetan, der keck durch den Klassenraum spazierte, sich mit seinen großen Kulleraugen umsah und von allen gerne streicheln ließ. Im Heimat- und Sachkundeunterricht hatten die Mädchen und Jungen in den vergangenen Wochen das Thema Haustiere behandelt. Dabei lernten sie die verschiedenen Haus- und Nutztierarten kennen, besprachen Körperbau, Ernährung und Haltung.

Auf besonderes Interesse stieß dabei das Thema Heimtiere. „Da haben wir uns auch mit dem Tierheim beschäftigt, unter anderem um festzustellen, dass es auch sowas gibt und dass man nicht nur vom Züchter kaufen muss, sondern ein herrenloses Tier eine Alternative ist“, erzählt Klassenleiterin Sabine Weberling. Und auf einmal sei in der Klasse die Idee einer Futterspende für das Tierheim Gehofen geboren.

Als der Tag der Futterübergabe gekommen war, hatte jeder Schüler etwas beigesteuert: Nassfutter für Hunde und Katzen, Trockenfutter, kleine Snacks. Sogar Decken hatten einige mitgebracht, die das Tierheim immer gut gebrauchen kann. In einer Ecke des Klassenzimmers türmten sich kleine und sogar ganz große Tüten und Kartons und alle Mädchen und Jungen waren mächtig stolz, als Christa Scheler staunte und sich sehr darüber freute. Denn der Tierschutzverein ist Betreiber des Tierheims in Gehofen und kann Spenden jeder Art immer gut gebrauchen. Denn die Unterhaltung der Einrichtung und die Pflege und Ernährung der Tiere bis hin zur tierärztlichen Versorgung kostet viel Geld.

Für die wärmere Jahreszeit schlug Christa Scheler den Mädchen und Jungen eine Exkursion ins Tierheim vor und Klassenlehrerin Sabine Weberling nahm die Einladung sehr gerne an.