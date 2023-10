Gaben, die Beschenkte prägten

Antje Kuchenbecker, hier in der kleinen Ausstellung rund um den Musikpavillon im Kurpark, bereitet im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen inzwischen die Weihnachtsausstellung vor .

Bad Frankenhausen. Im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen laufen die Vorbereitungen auf die diesjährige Weihnachtsausstellung

Klappt es oder nicht? Die Frage zur diesjährigen Weihnachtsausstellung im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen nach dem öffentlichen Aufruf an die Frankenhäuser kann Museumsmitarbeiterin Antje Kuchenbecker inzwischen erfreut bejahen: „Die Leute haben schon einiges gebracht“.

Das Regionalmuseum im Schloss ist bekannt für seine nostalgischen Weihnachtsausstellungen: Schneekugeln, Weihnachtskugeln, Spieluhren, DDR-Spielzeug, DDR-Kalender, Pittiplatsch, Teddybären, historische Grußkarten oder die Kulturgeschichte des Weihnachtsbaums erfreuten schon in vielen Jahresendschauen die Besucher. In diesem Jahr hat sich Antje Kuchenbecker auf die Suche nach dem schönsten Weihnachtsgeschenk begeben. Dabei ist neben dem Präsent auch die besondere Geschichte dazu gefragt.

„Ich habe einige Angebote aus unserem Heimat- und Museumsverein bekommen“, erzählt die Museumsmitarbeiterin. Eine Puppenstube gehöre dazu, die über mehrere Generationen kleine Mädchen verzauberte. Ein geknüpfter Wandbehang, der an jedem Weihnachtsfest um ein Stückchen wuchs. Oder ein Kartenspiel, das einem Kind deswegen etwas bedeutete, weil die arbeitsamen Eltern sich an Weihnachten Zeit immer zum Spielen nahmen. Auch ein Standardwerk aus dem „Westen“ zur Vogelbestimmung errang Bedeutung, weil es das Leben des beschenkten Jungen bis ins heutige Rentenalter prägte.

Aus dem Arbeitstitel „Mein schönstes Weihnachtsgeschenk“ ist inzwischen der Ausstellungstitel „So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“ geworden, weil tatsächlich Puppenstuben verschwanden und sich dann an Heiligabend frisch tapeziert präsentierten.

Auch Fotos früherer „Weihnachtsstuben“, eine selbst genähte Puppe oder eine Modellbahn könnten Eingang in die Weihnachtsausstellung finden. Die Exponate werden in verschließbaren Vitrinen präsentiert. Inzwischen sitzt Antje Kuchenbecker bereits an den Texten. Die Ausstellung soll vom 16. Dezember bis Februar zu sehen sein.