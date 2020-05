Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ganz große Leistung

Wie alles in den vergangenen Wochen ist dieser 1. Mai ein ganz anderer als noch vor einem Jahr. Den „Tag der Arbeit“ feiern wir heute also, weswegen es in der Regel ein arbeitsfreier Tag ist. Es wird aber aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen diesmal keine Demonstrationen oder Kundgebungen mit großen Menschenansammlungen geben. Immerhin werden uns somit die unsäglichen Bilder und Videos von Ausschreitungen auf den Mai-Demos in Berlin und Hamburg erspart. Dabei wissen die Krawallmacher wohl selbst am wenigsten, worum es bei diesem Feiertag geht.

Es ist einer der wenigen Feiertage in unserem Kalender, der nicht auf die christliche Lehre zurückgeht. Beim Blick in die Quellen, lernt man allerdings auch viel über den Ursprung dieses für uns mittlerweile so selbstverständlichen Feiertages. Ja, der Tag der Arbeit wurde 1933, also unter der Rigide der Nazis dauerhaft zum nationalen Feiertag erklärt.

Allerdings gehen dessen Ursprünge viel weiter zurück. Eigentlich könnte man diesen Feiertagtag als Tag der Arbeiterklasse des 19. Jahrhunderts bezeichnen. Die Arbeiter kämpften nämlich vor rund 130 Jahren um einen Acht-Stunden-Tag. Auch dieser ist für die meisten von uns heutzutage völlig selbstverständlich. Heute wird also eine große Errungenschaft gefeiert.