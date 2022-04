Feuer in Schuppen: 46-Jähriger wird von Propangasflasche getroffen

Wiehe In Wiehe ist ein 46-Jähriger am Samstagabend beim Brand eines Holzschuppens verletzt worden.

Bei einem Feuer in einem Schuppen im Kyffhäuserkreis ist ein 46-jähriger Mann schwer verletzt worden. Vermutlich wegen Hitzeentwicklung am Akku eines Rasenmähers kam es auf dem Grundstück des Mannes in Roßleben-Wiehe am Samstagabend zu dem Brand. Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mit.

Demnach bemerkte der Mann plötzlich einen Plastikgeruch und öffnete die Tür des Holzschuppens. In diesem Moment sei ihm eine fünf Kilogramm schwere Propangasflasche entgegengeflogen, die ihn an der Brust getroffen habe, hieß es. Der 46-Jährige erlitt hierbei Prellungen sowie Verbrennungen an seinen Händen und im Gesicht. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen.

