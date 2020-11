Gastronomen im Kyffhäuserkreis üben sich an Zweckoptimismus

Gaststätten und Hotels müssen seit Monatsbeginn im zweiten Lockdown erneut schließen. Obwohl der November in der Region eher ein umsatzschwacher Monat ist, hatten die Gastronomen gehofft, hier Verluste aus dem Frühjahr ausgleichen zu können. Die Lokalredaktion hat die Stimmung im Kreis eingefangen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Catrin Auerbach ist Geschäftsführerin des Burghof Kyffhäuser und Vertreterin des Deutschen Hotel-und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Kyffhäuserkreis. „In unserer Region ist der November eigentlich nicht der umsatzstärkste Monat, allerdings haben sich die Kollegen ursprünglich schon ein paar Umsätze erhofft, weil ja eben Auslandsreisen kaum möglich sind“, sagt sie. Auch hätte es bereits Übernachtungsbuchungen gegeben, die wieder storniert werden mussten.

Am härtesten treffe es wahrscheinlich Bad Frankenhausen, weil durch die Thermenschließung auch Kurgäste fehlen, die auch als Kunden für die Händler ausfielen. „Sicherlich knirschen die Kollegen mit den Zähnen. Allerdings kann man die Überbrückungshilfen und das Kurzarbeitergeld vom Staat recht unkompliziert beantragen. Ich hoffe, das tun die Kollegen auch“, sagt Auerbach.

Zwangsschließung trotzbestehender Hygienekonzepte

Dennoch seien die Mitarbeiter demoralisiert, weil sie nichts zu tun hätten und zwangsweise Zuhause sitzen. „Leider sehe ich auch nicht, dass uns Lockerungen ins Haus stehen zum Dezember. Aber nun heißt es durchhalten, damit wenigstens ein Weihnachtsgeschäft möglich ist“, sagt die Dehoga-Vertreterin. Allerdings verstehe sie nicht, warum Gastronomen, die funktionierende Hygienekonzepte erarbeitet haben, nun leiden müssen: „So treffen sich die Leute in Privatwohnungen, wo selten ein Einbahnstraßensystem möglich ist. Auch fördert man so das Denunziantentum.“ Alban Ahmeti, Inhaber des italienischen Restaurants „La Voglia“ in Sondershausen, findet die angeordnete Schließung inakzeptabel. Er will den Betrieb nicht komplett einstellen, setzt auf den Außer-Haus-Verkauf mittags und abends. Sein Haus bietet zudem einen Lieferservice. Der Umsatz sei jedoch noch geringer als während des ersten Lockdowns im Frühjahr, erklärt er. Wo er die in Aussicht gestellte Novemberhilfe beantragen kann, weiß er noch nicht. Es sind schwere Zeiten für die Gastronomie.

Die Branche hat ohnehin mit Personalmangel zu kämpfen. Ahmeti befürchtet, dass sich das verschlimmert. Es gebe viele Beschäftigte, die im nächsten Jahr nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollen. Der Restaurantbetreiber setzt alles daran, seine Mitarbeiter zu halten. „Den Lockdown im Frühjahr haben wir überstanden, ohne jemand entlassen zu müssen“, berichtet er. Im Sommer kam das Geschäft wieder ins Rollen. Der Inlandstourismus kam dem Gastgewerbe zugute. Wegen der Abstandsregeln aber konnte sein Team nicht so viele Gäste bewirten wie sonst. Nun sind die Türen wieder verschlossen. Ahmetis Optimismus ist verflogen. Er schaut besorgt auf den Winter, glaubt nicht, dass man bald wieder öffnet.

Ungewissheit, wie viel Finanzhilfetatsächlich in Betrieben ankommt

Auch Detlef Friedchen vom gleichnamigen Hotel mit Fleischerei in Artern ist ernüchtert: „Wir haben die Staatshilfen beantragt, aber wissen ja noch gar nicht, was wir da bekommen. Daher sehen wir, wie wir selbst für Umsatz sorgen können“. Er ist erleichtert, dass er die beiden Grillstände in Artern betreiben darf und, dass die Leute das Angebot, Speisen abzuholen, gut annehmen. „Auch die Leute, die schon für Weihnachten gebucht haben, haben versichert, dass sie das Festessen dann in jedem Fall abholen werden, sollten sie nicht hierher kommen dürfen.“ Für alle Mitarbeiter hat er Kurzarbeitergeld beantragt.