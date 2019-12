Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geänderte Öffnungszeiten

Die Stadtverwaltung der Kurstadt, also Rathaus und Friedhofsverwaltung, bleiben am Montag, dem 23. Dezember,und am Montag, dem 30. Dezember, für den Besucherverkehr geschlossen. Die Sprechzeit am Freitag, dem 27. Dezember, zwischen 9und 12 Uhr findet statt. Das teilte die Stadtverwaltung mit.