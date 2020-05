Bad Frankenhausen. Picknickgottesdienst mit geistlicher Speise am Pfingstsonntag an der Unterkirche der Kurstadt.

Gebete unter freiem Himmel in Bad Frankenhausen

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde der Kurstadt feiert am Pfingstsonntag, 31. Mai, ab 9.30 Uhr einen Picknick-Gottesdienst unter freiem Himmel vor der Unterkirche. Zu diesem Gottesdienst sind Menschen jeden Alters eingeladen. Kantorin Laura Schildmann und Pfarrerin Nadine Greifenstein sorgen mit ihren Vorbereitungen für die geistliche Speise. Eine leibliche Speise darf aufgrund der aktuellen hygienischen Bestimmungen von Seiten der Gemeinde nicht angeboten werden. Beide Frauen haben die Freifläche an der Unterkirche dafür gewählt. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes ist rein instrumental. Auf das gemeinsame Singen soll verzichtet werden. Schildmann wird an der Großen Strobelorgel spielen; die Orgelmusik wird in den Außenbereich übertragen. Bei schlechtem Wetter werden soll in die Unterkirche umgezogen werden. An diesem Tag mehr Küster dabei sein und auf die Einhaltung des Hygienekonzeptes achten.