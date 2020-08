Gedenkstein für Johann-Gottfried Borlach in Artern enthüllt

Gedenkstein auf Schulhof der Borlach-Gesamtschule enthüllt

Auf dem Schulhof der Borlach-Gesamtschule am Königstuhl wurde am Montagmittag ein Gedenkstein an den Namenspatron Johann-Gottfried Borlach enthüllt. Die Schüler Gustav (links) und Luca durften diesen enthüllen. Borlach gilt als Begründer der Arterner Saline.

Foto: Patrick Weisheit