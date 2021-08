Geführte Wanderung durch Artern

Artern. Der Verein Wir für Artern bittet um vorherige Anmeldung.

Der Verein „Wir für Artern“ bietet wieder eine geführte Borlachwanderung in Artern an. Zusammen mit Andreas Schmölling vom Aratora Heimatverein ist am Sonntag, dem 10. Oktober, Treffpunkt ist um 9 Uhr am Arterner Rathaus. Weiter geht es zum Lutherstein, zur Karpfenklause und über den Salzdamm Richtung Freilichtbühne. Dort gibt es eine kurze Pause mit kleiner Verpflegung und nettem Beisammensein. Im Anschluss geht es über den Glinz, zum Oberen Hof, Richtung Veitskirche und anschließend über den Boulevard wieder zum Rathaus. Im Ratskeller Da Vinci ist ein gemeinsames Essen geplant. Wer Lust zum Mitwandern hat, kann sich bei Diana Zimmermann unter der Telefonnummer 0176/24712912 oder per E-Mail unter WIRfuerArtern@outlook.de anmelden.