Gehofen: Rudolf ist der Renner

Im Tierheim Gehofen stehen gestern die Telefone nicht still. Der Schäferhundwelpe ist der Renner. „Alle wollen ‘Rudolf’“, sagt Ines Scheler und freut sich wie alle anderen Mitarbeiter im Tierheim über die große Resonanz. Am Vorabend war die Mdr-Tierheimsendung „Tierisch, tierisch“ ausgestrahlt worden, die eine Woche zuvor im Tierheim gedreht wurde. Fünf Hunde und zwei Katzen wurden darin vorgestellt. „Schon während der Sendung klingelten die Telefone heiß“, erzählt die Tierheim-Mitarbeiterin. Bis aus Erlangen, Bautzen und Zittau kamen die Anrufe.

„Für jedes Tier haben sich Interessenten gemeldet“, sagt Tierheim-Leiter Rüdiger Hundt, der das Telefon gestern Vormittag gar nicht aus der Hand legt. Immer wieder klingelt es. Diesmal für „Ben“, den Rottweiler. „Der ist schon weg“, muss Ines Scheler dem Anrufer aus Braunsbedra leider mitteilen. „Aber wir haben auch noch viele andere interessante Tiere“, legt sie dem Anrufer ans Herz. Der nächste Interessent meldet sich aus Unterwellenborn und gilt „Luie“, dem Schäferhund-Mischling, der zwischen Seehausen und Oldisleben herrenlos herumstreunte. Rüdiger Hundt notiert sich die Daten. Später rufen die Tierheim-Mitarbeiter alle zurück.

Sogar für Sorgenkind „Garfield“ ging bis Donnerstagvormittag ein Anruf ein. Eine Frau aus Dresden gefiel der Perserkater mit dem roten Fell, der leider eine Hausstaub- und Futtermilben-Allergie hat und eine spezielle Ernährung und Tabletten braucht. Das hat die Vermittlung in ein neues Zuhause nicht einfach gemacht. Da er den anderen Katzen das Futter wegfressen würde, wird „Garfield“ einzeln und nicht in Gesellschaft anderer Katzen gehalten. Im Tierheim ein Luxus: Wo die Zwinger immer voll belegt sind, blockiert der Perser seit einem Jahr eine Box.

Die meisten Anrufe aber gingen für „Rudolf“ ein, den acht Monate alten Schäferhund-Welpen, den der Amtstierarzt aus schlechten Haltungsbedingungen ins Tierheim einwies. 30 Namen stehen für den „Rudolf“ schon auf der Liste. „Da brauche ich nicht noch mehr Interessenten aufzunehmen, sonst veralbern wir ja die Leute“, meint Rüdiger Hundt, der gerade wieder einen Interessenten abgewiesen hat. Am Ende muss es aber passen, darum sind mehrere Interessenten nie verkehrt.

Zwei von sechs Belgischen Schäferhund-Welpen, die am Wochenende neu ins Tierheim Gehofen kamen. Foto: Wilhelm Slodczyk

Darüber hinaus geht im Tierheim das Leben aber weiter. Am Wochenende bekam die Einrichtung in Gehofen gleich sechsfachen Zuwachs – sechs Hundewelpen, aufgegriffen in Seehausen. Zunächst kam am Samstag eine Meldung aus der Rettungsleitstelle über zwei Welpen, die ein Mann in seinem Garten fand. Sonntagfrüh 8 Uhr ein weiterer Anruf – wieder zwei Welpen. „Als wir diese ebenfalls abholten, entdeckten wir hinter einem Strohballen noch zwei“, schildert Ines Scheler, die Bereitschaftsdienst hatte. Sechs Neuzugänge an zwei Tagen. Bei den Welpen handelt es sich um Belgische Schäferhunde/Tervueren unterschiedlichen Alters – leicht unterernährt, stark verdreckt und sehr scheu. Ihre Herkunft ist unklar, bislang ging nirgendwo eine Vermisstenmeldung ein. Da in diesem Fall davon ausgegangen werden muss, dass die jungen Hunde ausgesetzt wurden, ermittelt nun die Polizei. Denn die Stadt Bad Frankenhausen erstattete Anzeige.

Die jungen Hunde stammen vermutlich aus zwei Würfen. Im Tierheim wurden die etwa 18 bzw. 12 Wochen alten Welpen gewaschen und tierärztlich untersucht. Gleich mehrere Tierheime hätten angeboten, die Welpen auf ihre Internetseite zu stellen, erzählt Rüdiger Hundt. Inzwischen haben sich sogar schon die ersten Interessenten gemeldet.

Am Samstag wird noch einmal ein Fernsehteam für den Nachdreh von der Abholung der Tiere in Gehofen erwartet. Die Tierheim-Mitarbeiter hoffen, dass es davon viel zu berichten gibt.