Gehofen schreibt Konzept fort

Auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hatte der Gemeinderat von Gehofen ein dickes Brett zu bohren. Es galt eine über eine Vorlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu entscheiden. Letztlich gab es eine einstimmige Verabschiedung.

Die Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes schreibt die Kommunalaufsicht denjenigen Gemeinden vor, die sich in der Haushaltskonsolidierung befinden. Dazu zählt auch Gehofen. „Bis zum Jahr 2023 sieht es gut aus. Ich gehe davon aus, dass wir uns bis dahin konsolidieren können“, freut sich Bürgermeister Sebastian Koch (SPD). Außerdem kann sich die Gemeinde bis zum Jahr 2023 über eine Rücklage in Höhe von mehr als 200.000 Euro freuen.

Im kommenden Jahr rechnet der Bürgermeister im Vermögenshaushalt mit Einnahmen von rund 708.000 Euro und Ausgaben von rund 634.000 Euro. Im Vermögenshaushalt werden mit einnahmen von rund 15.500 Euro und Ausgaben von rund 49.900 Euro gerechnet. Der Rücklage können rund 40.000 Euro zugeführt werden und es können Kredite in gleicher Höhe getilgt werden. Ähnlich sehen die Zahlen auch in den folgenden Jahren aus. Eine Erhöhung der Kindergarten-Gebühren im kommenden Jahr sei notwendig gewesen, um die Tarifsteigerungen bei der Arbeiterwohlfahrt, die Träger der Einrichtung ist, abfedern zu können. Auf weitere Belastungen der Bürger wolle der Gemeinderat aber bewusst verzichten. „Gehofen geht es derzeit finanziell ganz gut, deshalb bin ich optimistisch, dass wir aus der Konsolidierung entlassen werden und dann einen antrag auf die Dorferneuerung stellen können“, sagt Sebastian Koch. Unter Dorferneuerung versteht man staatlich geförderte Programme, die die baulichen, verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in Dörfern verbessern sollen.