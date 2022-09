Gehofener stärken Gemeinschaft bei Würstchen und Kartoffelsalat

Die Stimmung war gut: Dass den Senioren beim gemeinsamen Treffen in der ehemaligen Schwestenstation Abendessen bereitet wird, kommt nicht alle Tage vor.

Gehofen. Einmal im Monat können die Gehofener Senioren zum Plausch und zum gemeinsamen Essen zusammen kommen.

Austausch ist wichtig, um die Gemeinschaft zu fördern. Aus diesem Grund organisieren die beiden Gemeinderätinnen Karola Salwiczek (links) und Edda Haustein einmal im Monat einen Seniorennachmittag für alle Gehofener in der ehemaligen Schwesternstation. Jeden ersten Mittwoch im Monat wird zum Plausch bei Kaffee und Kuchen geladen. Diesem Ruf folgen in der Regel rund 20 Senioren. Dass in Gehofen dann alnoch zum Abendessen bei Kartoffelsalat und Bockwürstchen geladen wird, ist und bleibt die Ausnahme.