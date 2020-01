Oldisleben: Geklaute Ortstafeln in Zeiten des Namensstreits

War es ein böser Streich? Ein Souvenirjäger in Erinnerung an die alten Zeiten, ehe die neuen anbrechen? Oder wollte der Dieb mit seiner Tat voreilig Tatsachen schaffen?

Über die Motivation für den Ortsschilderklau von Oldisleben lässt sich trefflich spekulieren. Ein Dummejungenstreich war es aber auf keinen Fall. Denn es hätte Schlimmes passieren können, wenn ein Ortsfremder mit Tempo 100 in den Ort gerast wäre.

Am Silvestertag war der Polizeiinspektion Kyffhäuser der Diebstahl der Ortseingangsschilder der zur Stadt An der Schmücke gehörenden Ortschaft gemeldet worden. Der oder die Diebe hatten in der Nacht zum letzten Tag des Jahres ganze Arbeit geleistet und gleich an allen vier Zufahrten die gelben Ortstafeln abmontiert. Ihr Fehlen blieb nicht lange unentdeckt: Gleich mehrere Bürger erstatteten Anzeige.

Normalerweise ist die Sache klar: Während die Polizei ermittelt, muss sich der Straßenbaulastträger – in diesem Fall das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr Nordthüringen – um neue Ortstafeln kümmern. Denn so „leer“ dürfen die Ortseingänge schon im Sinne der Verkehrssicherheit nicht lange bleiben.

Doch der in der Stadt An der Schmücke schwelende Namensstreit und die beantragte Umbenennung in „Heldrungen“ macht die Sache pikant. Und so tauchen im Zusammenhang mit der Ersatzbeschilderung Fragen auf. Zum Beispiel: Darf die Beschilderung auch ausgesessen werden, bis der Stadtname endgültig feststeht? Oder: Wenn Ersatz zwingend notwendig ist – lautet dann die Aufschrift auf den neuen Schildern dann „Stadt An der Schmücke“? Immerhin steht der Name seit einem Jahr im Gesetz. Damit wäre Oldisleben, das den Namen „Heldrungen“ strikt ablehnt und für eine neutrale Bezeichnung kämpft, die einzige Ortschaft der Stadt mit aktuellen Ortstafeln.

Steckte am Ende womöglich gar dies als Absicht hinter dem Schilderklau? Und würden die neuen Ortstafeln unter diesen Umständen nicht erst recht zum Diebstahl reizen?

Das wäre dann ein ziemlich teures Vergnügen. Immerhin kostet eine einzige Ortstafel zwischen 600 und 800 Euro. Inklusive Aufbau. Weil die Entscheidung im Innenministerium über den Stadtnamen noch aussteht, hielten sich die zuständigen Behörden mit der Neubeschilderung der Ortseingänge der neu gebildeten Stadt bislang zurück.

„Fakt ist, Diebstahl von Ortsschildern ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“, rügt Bürgermeister Holger Häßler (pl). Natürlich hätte er am liebsten die geklauten Schilder zurück. Denn die Neubeschilderung sei sinnlose Geldausgabe. Er könne sich vorstellen, eine Belohnung für Hinweise auf den Verbleib der Ortstafeln auszusetzen, vielleicht ließen sich die Langfinger daraufhin dazu bewegen, die Tafeln beim Bauhof vor die Tür zu stellen. „Das ist alles sehr ärgerlich und teuer“, pflichtet Martin Wechsung von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises bei, die für die verkehrsrechtliche Anordnung von Beschilderung zuständig ist.

„Auf jeden Fall müssen neue Schilder angebaut werden, aussitzen geht nicht“, so die Antwort im Landesamt für Bau und Verkehr durch die stellvertretenden Referatsleiterin Susanne Zimmermann. Die Behörde habe wegen des Diebstahls Strafanzeige gestellt. Ersatzbeschilderung sei in Auftrag gegeben. Bei der Aufschrift sei es in der Tat „schwierig“ gewesen, bestätigt Zimmermann. Eine verkehrsrechtliche Anordnung für „An der Schmücke“ sei zwar beantragt, aber noch nicht bestätigt, weil die endgültige Entscheidung über den künftigen Namen der Stadt noch ausstehe. Demzufolge gebe es noch keine neue verkehrsrechtliche Anordnung- Und ergo gelte die alte.

Und danach werden die Ersatzschilder wieder genau die Aufschrift tragen wir ihre geklauten Vorgänger: Oldisleben Kyffhäuserkreis.