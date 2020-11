Im Rathaus in Artern findet die Sitzung statt.

Artern. Der Hauptausschuss des Arterner Stadtrates soll Gelder für Straßeneinläufe in der Arterner Weinbergstraße freigeben.

Geld für Bauarbeiten an Gehwegen in Artern

Wegen einer Diskussion und Beschlussfassung über die Erneuerung des Gehweges und der Straßeneinläufe in der Weinbergstraße kommt der Hauptausschuss des Stadtrates am Mittwoch, 18. November, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Bei den Bauarbeiten des KAT in der Wohngegend wurde zusätzlicher Baubedarf festgestellt für den der Hauptausschuss Geld aus dem Haushalt bereitstellen soll. Auch wird es bei der Sitzung Informationen des Bürgermeisters zum Aktuellem und die Möglichkeit für Anfragen der Ausschussmitglieder geben.