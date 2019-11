Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld fürs Ehrenamt

Der Ortschaftsrat hat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend über die Verwendung des Budgets für das Jahr 2019 entschieden. Pro Einwohner stehen der Ortschaft 5 Euro zur freien Verfügung aus dem städtischen Haushalt zu. Bei rund 830 Einwohner sind das also rund 4150 Euro. „Es ist klar, dass wir Ende November damit kein größeres Projekt im Ort mehr angehen können. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr dafür entschieden, einen Großteil des Budgets für die Unterstützung der Vereine und ehrenamtlich Tätigen im Ort zu verwenden“, sagt Ortschaftsbürgermeister Uwe Ratayczak (pl). Darüber habe im Ortschaftsrat auch Einigkeit bestanden. An weiterer Teil des Budgets soll für die Durchführung des Adventsmarktes im Ort, der in diesem Jahr am 30. November stattfindet, verwendet werden. Die Vereine sind nun dazu aufgerufen, Anträge auf eine Finanzspritze beim Ortschaftsrat zu stellen, der auf einer seiner nächsten Sitzungen über die Verteilung der Gelder entscheiden möchte. Auch mit dem Budget für 2020 wolle der Ortschaftsrat wieder das ehrenamtliche Engagement im Ort würdigen, dann aber auch andere Projekte realisieren. Die Diskussion, um eine Vereinheitlichung der Friedhofsatzung in allen vier Arterner Ortschaften verlief sachlich. „Wir werden darauf bestehen, dass in Voigtstedt auch weiterhin Bestattungen um Samstag stattfinden können, ansonsten schließen wir uns den Stellungnahmen der anderen Ortschaftsräte an“, sagt Ratayczak.