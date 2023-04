Geld zu verschenken

Andrea Hellmann möchte noch einmal an das Bürgerbudget erinnern, mit dem Sondershäuser Herzensangelegenheiten in ihren Stadt umsetzen können.

Über zwei Zahlen können Sie, liebe Leser in Sondershausen und den Ortsteilen, heute einmal nachdenken: 30 und 50.000. Sie stehen für das neue Bürgerbudget in der Kreisstadt. Am 30. April ist Einsendeschluss für Anträge, die den Bürgern am Herzen liegen. Noch ist der Briefkasten am Rathaus leer. Bis zur jüngsten Stadtratssitzung habe noch kein Antrag den Weg in die Verwaltung gefunden, bedauerte der Bürgermeister. Dabei stehen ab kommenden Jahr bis zu 50.000 Euro für eigene Projekte der Bürger zur Verfügung.

Ob für Kultur oder Sport, für Kinder oder Senioren, für touristische Zwecke oder Jugendliche – für all dies kann das Geld ausgegeben werden. Bis zu 10.000 Euro pro Wunsch. Das kann dann kein riesengroßer sein, aber Herzensangelegenheiten sind ja oft eher klein – wie wir wissen. Wie weit kommt man mit dem Geld? Was kann man damit verwirklichen?

Denken Sie noch mal nach. Ein paar Tage bleiben Ihnen noch. Auch für die 20 Unterstützer-Unterschriften, die sind Bedingung, damit es kein individuelles Anliegen ist. Aber an diesen sollte es doch nicht scheitern.