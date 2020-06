Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geldregen nur für Heldrunger

Auch in diesem Jahr regnet es wieder Geld für die Heldrunger Vereine. 30.000 Euro schütten die Beteiligten an den Windkraftanlagen bei Braunsroda jedes Jahr für gemeinnützige Zwecke aus – 25 Jahre lang, so steht es in drei Sponsoringverträgen von 2016. Über deren Vergabe wird fortan allein der Ortschaftsrat entscheiden und nicht, wie nach der Gemeindegebietsreform im vergangenen Jahr der Stadtrat. Eine Ausdehnung des Empfängerkreises auch auf die anderen fünf Ortsteile der fusionierten Stadt hätten die Zuwendungsgeber mit der Begründung abgelehnt, dass die Gelder dorthin fließen sollen, wo die Leute beeinträchtigt werden, informierte Bürgermeister Holger Häßler (pl) auf der jüngsten Ratssitzung. kf