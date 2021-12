Gelegentlich Engpässe bei Coronatests an Schulen im Kyffhäuserkreis

Schüler müssen sich zweimal wöchentlich auf eine Coronainfektion testen. An welchen Tagen in der Woche die Tests stattfinden, kann schulintern festgelegt werden.

Kyffhäuserkreis. So sind die Schulen im Kyffhäuserkreis derzeit mit Coronatests versorgt, um die zwei verpflichtenden Tests pro Woche anbieten zu können.

Schüler müssen laut aktueller Corona-Schutzverordnung zweimal wöchentlich per Schnelltest auf eine mögliche Corona-Infektion getestet werden. Die Tests werden den Schulen vom Schulamt Nordthüringen beziehungsweise vom Kultusministerium zur Verfügung gestellt. An manchen Schulen im Landkreis sind die Tests allerdings jüngst knapp geworden, sodass Tests verschoben werden mussten.

Eine dieser Schulen ist die Käthe-Kollwitz-Grundschule in Sondershausen. „Glücklicherweise kann ich jetzt wieder Entwarnung geben, wir haben wieder genug Tests für die Kinder“, sagt Leiterin Manuela Hohm auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Sets seien am Montagnachmittag geliefert worden, sodass die Tests gleich am Dienstag wieder vorgenommen werden konnten. Dass zwischenzeitlich welche fehlten, habe an einem Zahlenfehler in den Bestellunterlagen gelegen.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wöchentlich wird der Bedarf gemeldet

„Für die normale Bedarfsmeldung existiert ein statistisches Meldesystem, in dem die Schulen wöchentlich ihren Testverbrauch und die noch vorrätige Menge melden. Auf dieser Grundlage erfolgt dann die Belieferung der Schulen“, erklärt Felix Knothe, Sprecher des Thüringer Kultusministeriums, Im Kyffhäuserkreis werden laut Knothe 15.000 Tests pro Woche benötigt; in ganz Thüringen seien es 430.000 Stück pro Woche. Das Testmaterial bezieht das Ministerium über das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das dieses wiederum in China einkauft. Auch an der Grundschule in Keula gab es jüngst Engpässe. Für eine Nachfrage war telefonisch dort niemand zu erreichen, aber, wie Felix Knothe sagt, wurden der Schule in der vorigen Woche 80 Tests geliefert bei einem Bestand von 129 Stück und nochmals in dieser Woche 200 Stück bei einem Bestand von 173.

Kreis leiht Testsets an Schulen aus

Das Landratsamt des Kyffhäuserkreises ist ist zwar Träger der meisten Schulen im Kreis, in die Beschaffung der Tests aber nicht eingebunden. „Entsprechend erfassen wir auch nicht den Bedarf an den einzelnen Schulen. Allerdings ist uns auch bekannt, dass es punktuell Problem an manchen Schulen gab oder gibt“, erklärt Sprecher Heinz-Ulrich Thiele.

Sein Haus habe angeboten, dass es aus seinem Bestand notfalls Testsets an betroffene Schulen ausleihen könne, um kurzfristige Engpässe abzumildern. „Das funktioniert dann so, dass wir die Tests den Schulen zur Verfügung stellen und diese unseren Bestand dann wiederum auffüllen, wenn sie eine neue Lieferung bekommen haben“, so Thiele. In Anspruch genommen wurde dieses Angebot auch schon.

Bisheriger Verbrauch ist die Grundlage

Auch an der Gemeinschaftsschule in Artern sind laut stellvertretendem Schulleiter Lutz Getschmann genügend Tests vorhanden. „Wir hatten diesbezüglich auch noch keine Probleme. Unser Bedarf wird ja automatisch über das Internetportal des Kultusministeriums anhand unseres bisherigen Verbrauchs an Tests bestimmt“, sagt er.

An der Grundschule Bottendorf gab es zeitweise Probleme mit den Coronatests. „Ich hätte beispielsweise auch gern direkt am Montag nach den Oktoberferien getestet. Da waren aber noch keine Tests da, weshalb die Tests erst im Laufe der Woche nachgeholt werden konnten“, erzählt Leiterin Ines Siebenhüner. Derzeit aber sei genügend Material vorhanden, um die zwei verpflichtenden Tests pro Woche anbieten zu können.