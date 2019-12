Gemeinde Gehofen trifft zwei Vereinen bei

Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung beschäftigten sich die Gemeinderäte auch mit der Frage, ob die Gemeinde in die Vereine Interessengemeinschaft Unstrutbahn und Hohe Schrecke eintreten solle.

Die Interessengemeinschaft Unstrutbahn ist ein gemeinnütziger Verein, der sich 2005 in Gehofen gegründet hat. Der Verein setzt sich seither für den Erhalt dieser Strecke ein und kann mittlerweile wieder Fahrten zwischen Nebra und Donndorf anbieten. „Das Ziel des Vereins ist es nun, wieder eine durchgängige Zugverbindung zwischen Nebra und Artern anbieten zu können. Ein Haltepunkt in Gehofen wäre daher nicht nur ein Mobilitätsvorteil für Gehofens Bürger, sondern auch ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Region in touristischer Hinsicht“, sagt Gehofens Bürgermeister Sebastian Koch (SPD). Der jährliche Mitgliedsbeitrag für die Gemeinde beträgt 30 Euro. „Das ist eine Investition, die unsere Gemeindekasse auf jeden Fall verkraften kann, wenn man bestrebt ist, etwas zu bewegen“, sagt Koch. Schließlich stimmten sechs Gemeinderäte dafür und einer enthielt sich. Dieser äußerte Zweifel, weil hier ein Verein unterstützt wird, während die Gemeinde nicht in die in Gehofen ansässigen Vereine eintritt. „Das ist so, das stimmt. Aber wir unterstützen die Vereine ja beispielsweise auch dadurch, dass sie kommunale Gebäude kostenlos für ihre Vereinszwecke nutzen können“, sagt Koch.

Ebenfalls beitreten wird die Gemeinde dem Verein Hohe Schrecke unter Bedingungen. Die Gemeinderäte stimmten hierfür fünfmal mit Ja und einmal dagegen. Zudem gab es eine Enthaltung. Dieser Verein wurde 2008 gegründet und setzt sich für eine naturschutzorientierte Entwicklung der Region ein. „Wir haben im Dorf schon mehrere Projekte mit Hilfe dieses Vereins umsetzen können. Gut in Erinnerung ist vielen bestimmt noch die fledermausgerechte Umrüstung unserer Straßenbeleuchtung“, sagt der Bürgermeister. Wenn der Verein einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 500 Euro, statt der eigentlich gültigen 2 Euro pro Einwohner, akzeptiert, wird Gehofen beitreten. Hintergrund dieser Bedingung ist die noch immer laufende Haushaltskonsolidierung der Gemeinde.