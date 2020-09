Gemeindefest in Gehofen findet statt

Corona zum Trotz wird in Gehofen auch in diesem Jahr das gemeinsame Bemmeessen möglich sein. Wie der Bürgermeister Sebastian Koch (SPD) auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt, wird es am Samstag, dem 26. September, ab 14 Uhr ein kleines Gemeindefest auf dem Platz vor der Kirche geben. Unter dem Motto „Gehofen isst Bemme“ kann das Fest unter den geltenden Hygieneauflagen stattfinden. ab 14 Uhr soll es Kaffee und Kuchen geben. Im Rahmen des Nachmittagsprogramms soll dann auch der neu gestaltete Jugendclub über der Schwesternstation offiziell eröffnet werden. Ab 18 Uhr gibt es dann Leckereien vom Grill. Fürs Bemmenessen stehen Fett, Brot und Gurke zur Verfügung. Jeder darf aber noch selbst etwas mitbringen. Zudem gibt es musikalische Unterhaltung und eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. „Wir wollen mit unserem Gemeindefest gesellschaftliches Leben ermöglichen, gleichzeitig aber auch die Gesundheit unserer Mitmenschen schützen. Deshalb bitten wir um Einhaltung der Regeln vor Ort und darum, dass jeder einen Mund-Nasen-Schutz mitbringt“, sagt Sebastian Koch.