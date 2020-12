Geräte aus Scheune in Wiehe gestohlen

Wiehe/Artern Und in Artern kampierte ein Unbekannter in einer Gartenlaube.

Beute im Wert von insgesamt 150 Euro machten Einbrecher in Wiehe. Am Dienstag wurde der Einbruch in die Scheune Am Friedhof bemerkt. Der oder die Täter nahmen daraus eine Kreissäge und ein Notstromaggregat mit. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Der Besitzer einer Gartenlaube in Artern bemerkte am Montagnachmittag, dass seine Laube in der Ankerallee aufgebrochen worden war. Als er sie betrat, traf er einen Mann an, der daraufhin die Flucht ergriff. Offenbar hatte der Unbekannte sich über mehrere Tage unberechtigt in der Laube aufgehalten. Gestohlen wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts. Die hinzugerufenen Polizisten erstatteten Anzeige.