Geschenke auf den letzten Drücker

Alle Jahre wieder kommt das Fest schneller als erwartet. So jedenfalls scheint es angesichts des Getümmels in den Geschäften. Werden auch im Kyffhäuserkreis viele Geschenke auf den letzten Drücker besorgt? Das wollten wir am Montag von hiesigen Händlern wissen.

„Natürlich kommen vorm Fest mehr Kunden“, bestätigt Constanze Bienert von der HC-Parfümerie in der Sondershäuser Galerie am Schlossberg. Gefragt sind vor allem Düfte. „Nur wenige kaufen Gutscheine. Man möchte zum Fest doch etwas in der Hand haben zum Verschenken.“ Zudem wird das Präsent hübsch verpackt. „Wir haben uns dafür Verstärkung geholt, arbeiten zu dritt in der Parfümerie“, so Bienert. Deutlich mehr Kunden verzeichnet auch der Elektromarkt Herfag in der Galerie am Schlossberg. Einen speziellen Verkaufsschlager aber kann Mitarbeiterin Ina Petri nicht ausmachen: „Gekauft werden Kopfhörer, Kaffeemaschinen, Toaster, Smartphones, Spiele, Filme, Gutscheine und vieles mehr.“

Die Helden der Kinderserie „Paw Patrol“ und sogenannte L.O.L.-Überraschungspuppen stehen bei Spielwaren Arnold in der Carl-Schroeder-Straße hoch im Kurs. „Auch Eiskönigin-Artikel und viele andere Spielsachen sind gefragt“, erzählt Francesco Arnold, während er sich schon dem nächsten Kunden zuwendet. „Seit vergangener Woche ist hier so viel los.“ Auch zur Öffnungszeit am Heiligabend rechnet er mit großem Kundenandrang.

Der Textilhandel dagegen profitiert von dieser Zeit nicht so sehr. „Kleidung wird kaum verschenkt, höchstens mal Boxershorts für die Männer, Mützen, Handschuhe oder Schals“, berichtet Katrin Krolikowski von M+K-Fashion. Auch Ronny Pötzsch vom Sportfachgeschäft Spowa Pötzsch in der Johann-Karl-Wezel-Straße berichtet von einem gleichbleibenden Kundenfluss. „Umsatzstärker ist bei uns dann eher der Januar, wenn alle Gutscheine haben“, blickt er voraus. Über einen deutlichen Umsatzeinbruch in der vergangenen Woche beklagt sich gar Friedhelm Andrae von Uhren & Schmuck Andrae. „Weil die Durchfahrt zur Burgstraße während des Weihnachtsmarktes dreieinhalb Tage gesperrt war, waren wir nur über Umwege erreichbar.“ Seit Montag – mit freier Straße – gebe es wieder mehr Absatz im Weihnachtsgeschäft.

Ralf Scholz vom Uhren- und Schmuckgeschäft Scholz kennt es aus Erfahrung: „Die letzten zwei Verkaufstage vorm Fest sind die intensivsten.“ Wohl, weil die meisten Geschenke-Käufer selbst bis kurz vor den Feiertagen arbeiten müssen, vermutet er. Sei 65 Jahren gibt es den Familienbetrieb, im Weihnachtsgeschäft beraten drei Generationen die Kunden. Schmuck und Uhren werden etwa zu gleichen Teilen verkauft.

Eine gefragte Adresse für Kurzentschlossene ist auch die Sondershausen-Information in der Alten Wache. „Es ist viel voller als sonst. Gutscheine und Veranstaltungstickets sind ja auch wirklich schöne Geschenke“, betont Jana Hartmann von der Tourist-Info. Auch die angebotenen Spezialitäten aus der Region sind gefragt.

Ungewohnt geschäftiges Treiben herrschte ebenfalls in den Einkaufszentren vor und in der Innenstadt von Artern. Parkplätze waren eine begehrte Mangelware, bevor es zum Geschenkkauf auf den letzten Drücker ging. In mehreren Geschäften bildeten sich Warteschlangen von Kunden, die auch gern den Service nutzten, ihre Geschenke gleich einpacken zu lassen.

Uwe Baumann betreibt seinen Laden „Idee und Spiel“ seit Anfang der 1990er-Jahre in der Innenstadt. Alle Jahre wieder suchen die Kunden sein Geschäft auf, um doch noch die restlichen Geschenke zu besorgen. „Von Jahr zu Jahr fragen die Kunden unterschiedliche Artikel nach. Allerdings sind Gutscheine jedes Jahr sehr gefragt“, sagt der Kaufmann. Ebenfalls nachgefragt würden immer wieder Kleinigkeiten wie Stifte oder auch Gesellschaftsspiele, um die Zeit über die Feiertage gemeinsam verbringen zu können. Uwe Baumann öffnet sein Geschäft an Heiligabend noch einmal bis Mittag.

Auch im Elektronikgeschäft von Stefan Schmidt im Einkaufszentrum an der Kachstedter Straße kommen regelmäßig Kunden kurz vor dem Fest zum Einkauf, wie der Angestellte Stephan Knopf sagt. „Wir haben gerade in unserer Branche natürlich Konkurrenz durch das Internet. So kurz vor Weihnachten kommen aber viele Kunden zu uns, um Geschenke zu kaufen, die sie online nicht mehr rechtzeitig bekommen würden“. Typische nachgefragte Artikel seien dann Mobiltelefone, Radios, Kaffeemaschinen, Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher. „Das sind eben die typischen Elektro-Geschenke zu Weihnachten, wobei derzeit auch sehr stark smarte Assistenten mit Sprachsteuerung nachgefragt sind“, sagt Knopf. An Heiligabend ist das Fachgeschäft noch einmal vormittags geöffnet.