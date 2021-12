Der Weihnachtsmann kommt am Samstag vorfristig nach Bottendorf.

Geschenke gegen Wunschzettel in Bottendorf

Bottendorf. Der Weihnachtsmann dreht eine Runde durch Bottendorf.

Die Mitglieder des Carnevalsvereins haben vorfristig den Weihnachtsmann nach Bottendorf bestellt. Am Samstag, dem 18. Dezember, dreht er ab 16 Uhr zusammen mit seinen närrischen Helfern seine Runde durchs Dorf und kommt zu allen Kindern (bis zwölf Jahre), die in Bottendorf wohnen. Das Erkennungszeichen ist ein gemalter oder gebastelter Wunschzettel am Haus. Diesen nimmt der Weihnachtsmann mit und tauscht ihn gegen ein tolles Geschenk für das jeweilige Kind.