Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichten aus dem Dorfleben

Unter dem Titel: „Oh, Heimat mein ... Wurzeln, Herkunft, Heimat - Erinnern, Erzählen, Bewahren“ stellt Ritta Landes anhand von Gedichten, Geschichten und Begebenheiten das „Dorfleben“ mit all seinen Facetten dar. Mundartliche Beiträge runden das Bild der Heimat ab. Wer möchte, kann sich einbringen, aus dem eigenen Leben berichten oder etwas zum Thema vortragen. Die „Freunde und Förderer der Stadt- und Kurbibliothek Bad Frankenhausen“ laden dazu am November um 19.30 Uhr in die Stadt- und Kurbibliothek Bad Frankenhausen ein. Der Eintritt ist frei.