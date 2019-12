Zum zehnten Mal gab es in diesem Jahr den „lebendigen Adventskalender“ in Seehausen. Die letzten beiden „Türchen“ wurden am 23. Dezember im Bürgerhaus geöffnet.

Geschichten im Advent

Geschichten vorlesen, dafür ist die Zeit im Advent besonders geeignet. In Seehausen gab es in diesem Jahr zum zehnten Mal den „Lebendigen Adventskalender“. Lieder werden gesungen und Geschichten vorgelesen – jeden Tag sind die Zuhörer am oder im Haus eines anderen Seehäusers zu Gast. Und während alle der Geschichte lauschen, gibt es Plätzchen, Tee, Glühwein und eben das, was zu einer gemütlichen Leserunde gehört und was die Gastgeber anbieten. Auf die anhaltend große Beteiligung, die die Aktion am Leben hält, ist Ortsteilbürgermeisterin Kerstin Hesse (links) stolz. Diesmal hatten sich so viele Seehäuser gemeldet, dass es für doppelt so viele Türchen gereicht hätte. Am 23. Dezember fand der diesjährige Adventskalender im Bürgerhaus seinen Abschluss – da wurden gleich zwei Geschichten auf einmal verlesen.