Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesetzliche Änderungen zum Jahreswechsel

Mit insgesamt 47 Seminaren zum Jahreswechsel informiert die IKK classic ab Ende November in ganz Thüringen über die gesetzlichen Änderungen in der Sozialversicherung. Das Seminar in Artern findet am Mittwoch, dem 4. Dezember, von 13 bis 16 Uhr im Ratskeller, Markt 14, statt. In dem rund dreistündigen Seminar geht es unter anderem um Themen wie Jahresarbeitsentgeltgrenze, Geringfügigkeit, Entsendung von Beschäftigten, Sofortiger Kassenwechsel bei Neueinstellung, Mindestvergütung für Auszubildende sowie Rechengrößen, Grenzwerte und Fälligkeiten 2020. Informationen zu den Jahreswechselseminaren sowie alle Termine in Thüringen finden interessierte Arbeitgeber und Mitarbeiter in Personalbüros unter seminaranmeldung.ikk-classic.de. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und können direkt online gebucht werden.