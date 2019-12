Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesunde und ausgewogene Ernährung im Kindergarten

Es gab Kritik. Wenn auch nicht massiv. Das Mittagessen in den Kindergärten der Stadt Bad Frankenhausen sollte gesünder und ausgewogener sein. Erzieherinnen der „Kindervilla“ erstellten einen Fragebogen, der sich an die Eltern der 450 Mädchen und Jungen richtete. Mit der Resonanz zeigte sich Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf Nachfrage sehr zufrieden. Für 67 Prozent der Eltern die antworteten, sei eine gesunde und ausgewogene Ernährung fürs Kinder „sehr wichtig“, für 32 Prozent „wichtig“. Die Mehrzahl sprach sich zudem dafür aus, dass es zwei Mal am Tag Obst und Gemüse geben sollte. Es ging bei der Befragung beispielsweise auch darum, wie oft in der Woche es Wurst auf dem Brot geben, welche Getränke die Einrichtung anbieten und ob es Süßigkeiten geben sollte. Übrigens: Die Mehrzahl sagte, ein Mal in der Woche sei eine süße Mittagsmahlzeit okay.

Ein ganz klares Votum, 81 Prozent, gab es dafür, dass sich die Kindereinrichtungen nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung richten sollte. Ähnlich deutlich ist die Zustimmung, dass die Verpflegungskosten sich erhöhen können, um die Mahlzeiten ausgewogener anzubieten. Schon seit zehn Jahren bezahlt die Stadt das Mittagessen für die Kindergartenkinder. Es sind zwei Euro. Im neuen Jahr sind die Einrichtungen Ringleben und Ichstedt dabei. Im Haushalt eingeplant sind dann über 180.000 Euro. Aus Sicht der Eltern könnte das Mittagessen, so der Durchschnittswert, drei Euro kosten, die Angaben lagen zwischen zwei Euro und 5,50 Euro. Seit über 20 Jahren betragen die Kosten für Frühstück, Vesper und Getränke, die am Tag angeboten werden, ein Euro. Es sind fürs Frühstück und Vesper jeweils 40 Cent, für Getränke 20 Cent. Die Kosten sind für Einkauf, technisches Personal. Auch hier seien die Eltern bereit, mehr zu zahlen. Der Durchschnittswert: 1,90 Euro. Die Angaben reichen von 80 Cent bis 3,50 Euro. Wie Strejc sagte, erarbeite man eine Satzung für die Kindereinrichtungen, im Entwurf stehen zwei Euro für Frühstück, Vesper und Getränke. Die zwei Euro fürs Mittagessen werde man erst einmal beibehalten. Man bleibe mit dem Essenanbieter im Gespräch. Kontakt aufgenommen habe man zudem mit den KMG-Kliniken. Für zwei Euro könne man jedoch kein Mittagessen anbieten, so die Antwort. 75 Prozent der Befragten sind einverstanden, die Verpflegungskosten zu erhöhen, um die Mahlzeiten ausgewogener anzubieten, zwölf Prozent kreuzten bei „nein“ an. Was ist bei der Auswahl an Lebensmitteln wichtig? Genannt wurden vor allem Frische, Geschmack,wenig Zusatzstoffe, regionale Produkte. Kaum Bedeutung haben ökologische Erzeugnisse, einfache Zubereitung, günstiger Preis.