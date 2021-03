Gewässerverband Helbe tagt nicht in Ebeleben sondern in Bad Tennstedt

Der Gewässerunterhaltungsverband Helbe informiert, dass aufgrund der Hygienevorschriften die Verbandsversammlung am 19. März nicht wie geplant im Ratskeller Ebeleben stattfinden kann. Die Sitzung wird stattdessen ins Sportzentrum in Bad Tennstedt, Am Schwimmbad 1, 99955 Bad Tennstedt verlegt. Die Versammlung des Verbands beginnt am 19. März um 14 Uhr.