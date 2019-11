Gewerkschaft gibt Auskunft

07.11.2019, 01:01

Nordhausen NordhausenWer im Kyffhäuserkreis auf dem Bau, in der Gebäudereinigung oder in der Forst- und Landwirtschaft arbeitet, kann sich bei Problemen im Job an die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt wenden. Bei der IG ...