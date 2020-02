Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewinn für alle

Ab und zu passiert es eben doch, dass leerstehende Schulgebäude eine neue Funktion erhalten. Nachdem in Ebeleben jüngst aus einer alten Schule eine Senioren-Wohngemeinschaft geworden ist, erhält auch das ehemalige Domizil der Borlachschule in Artern eine neue Aufgabe. Dabei haben viele Akteure allen Grund zur Freude. Die Stadt Artern hat ein ortsbildprägendes, leerstehendes Gebäude weniger, die Feuerwehrleute aus dem Kyffhäuserkreis und den Nachbarkreisen erhalten endlich würdige Ausbildungsverhältnisse und der Landkreis kann seine Außenstellen in Artern an einem Ort vereinen. Es sind also eine Win-Win-Win-Situation und mal wieder gute Nachrichten aus Artern.

Die größten Gewinner des ganzen Bauprojektes sind aber die viele ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute in und um Artern. Sie alle sind ein Stück weit Idealisten, die sich in ihrer Freizeit unter Umständen für andere in gefährliche Situationen begeben. Da sollte es wirklich das Mindeste sein, dass sie Ausbildungsbedingungen auf der Höhe der Zeit bekommen. Ich bin gespannt, wie das multifunktionale Gebäude einmal im fertigen Zustand aussehen wird. Überdies wird es viele Arterner auch freuen, dass zumindest ein Teil des Mosaiks am Haupteingang erhalten werden kann.