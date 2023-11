Glasfaser für Arterner Region im nächsten Jahr

Artern. Ein Anbieter wollte in Stadt und Ortsteilen eigenwirtschaftlich ausbauen, doch es tut sich nichts. Stattdessen prescht ein anderer vor.

Schnelles Internet für die Landgemeinde Artern: Das und den damit verbundenen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in der Salinestadt und den Ortsteilen versprach die Deutsche Giga Netz im vergangenen Jahr. Mindestens 40 Prozent der Haushalte hätten sich dafür anschließen lassen sollen. Passiert ist bislang nichts, wie es von Stadtchef Torsten Blümel (Linke) hieß. Neue Hoffnung auf schnelles Surfen bietet nun die Telekom.

Keine Mindestmengean Hausanschlüssen nötig

Das Unternehmen kündigte den Glasfaserausbau für 4020 Haushalte in der Kernstadt sowie den Ortsteilen Kachstedt, Schönfeld und Voigtstedt an. 2024 solls mit dem Ausbau losgehen. Einen konkreten Beginn, die Dauer der Maßnahmen und ein voraussichtliches Ende der Arbeiten, nannte Telekom-Sprecher Adrian Sanchez auf Nachfrage nicht. Die Maßnahme wird auch nicht von der Deutschen Telekom selbst umgesetzt. „Unser Gemeinschaftsunternehmen Glasfaser Plus plant den Beginn des Ausbaus in Artern. Derzeit befinden wir uns in enger Abstimmung mit potenziellen Baupartnern“, so Sanchez. Glasfaser Plus ist ein Zusammenschluss der Telekom mit IFM Global Infrastructure Fund, das sich weltweit mit Infrastrukturprojekten beschäftigt.

Eine Vorvermarktungsquote, die andere Anbieter im Zuge des eigenwirtschaftlichen Ausbaus zur Voraussetzung machen, bestehe bei der Telekom nicht, so Sanchez.

Für Gehofen liegen laut des Unternehmens aktuell keine konkreten Ausbaupläne vor. Das Gemeinschaftsunternehmen will nach Telekom-Aussagen bis 2028 vier Millionen Haushalte mit Glasfaser versorgen. „In diesem Zusammenhang wird in Zukunft auch ein möglicher Ausbau in Gehofen überprüft“, reagierte der Telekom-Sprecher auf Nachfrage.