„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“

Kersten Steinke (Linke) fordert mehr Gleichheit in der Bezahlung von Arbeitnehmern in Ost und West.

Die Nordthüringer Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Die Linke) hat die von ihrer Partei in Auftrag gegebene Analyse des Statistischen Bundesamtes kommentiert. „Nach der Wende hat man im Westen oft den Satz gehört, die Ostdeutschen hätten das Arbeiten gar nicht richtig gelernt. Dennoch sind viele mit Kusshand zum Arbeiten im Westen aufgenommen worden“, so Steinke. Aber ein Vergleich zeige: im Osten wird bis zu anderthalb Wochen länger gearbeitet, dafür gibt es auch noch bis zu 17 Prozent weniger Geld. Und somit hätten Beschäftigte in den neuen Ländern im Jahr zwischen 5000 und 6000 Euro weniger im Portemonnaie als ihre Kollegen in den alten Ländern.

„Was macht eigentlich der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz von der CDU?“, fragt Steinke. Diese Zahlen seien nach 30 Jahren Einheit inakzeptabel. „Wir brauchen mehr Tarifbindung, einen Mindestlohn von zwölf Euro und massiven Druck der ostdeutschen Ministerpräsidenten für eine bessere Bezahlung der Arbeitnehmer“, sagt die Politikerin aus Bad Frankenhausen.

Steinke fordert im Osten wie im Westen: „Gleiche Löhne für gleiche Arbeit!“