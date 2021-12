Glühwein aus einzigartigenTassen

Kyffhäuserkreis. Für schöne Geschenke reicht schon ein Ausflug in die Region.

Schönen Geschenken fürs Fest jagt man auch auf Einkaufstouren durchs Internet oft vergeblich hinterher. Dabei reicht ein Ausflug durch die eigene Region, um ganz besondere Dinge zu entdecken. Ein paar Geschenkideen aus der Kyffhäuser-Region haben wir zusammengetragen. Heute: die Glühweintassen:

Ob draußen zum Aufwärmen, am Adventsnachmittag mit der Familie, an Weihnachten selbst oder im Winter allgemein – die kalte Jahreszeit ist Glühweinzeit. Und woraus schmeckt der Glühwein besser als aus einer typischen Weihnachtsmarkttasse? In der Tourist-Information in Bad Frankenhausen gibt es Tassen in bauchiger Form. Darauf zu sehen: die Wahrzeichen der Kur- stadt. Wenn in diesem Jahr pandemiebedingt schon keine Weihnachtsmärkte stattfinden, kann man sich damit wenigstens ein bisschen Flair nach Hause holen.