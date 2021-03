Graureiher-Rekord in Artern

„Grak-grak“ oder „kräch-kaägh“ – diese lauten, krächzenden Rufe vernehmen Spaziergänger, wenn sie sich derzeit dem Saline-Park in Artern nähern. Auch die schwankenden Reisig-Nester in den noch kahlen Buchenwipfeln in zehn, zwölf Metern Höhe erkennt man rasch. Wer ein wenig Geduld mitbringt, sieht sie dann auch – die Graureiher!