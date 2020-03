Grimassen schneiden und küssen

Es ist ein umfangreicher Begriff: sexueller Missbrauch eines Kindes. Wegen dieses Tatvorwurfes stand eine junge Frau, die im Kyffhäuserkreis wohnt, vor Gericht. Sie hat eine Ausbildung, aber keinen Job. Im Bundeszentralregister gibt es zu ihr zwei Einträge. Da ging es um Diebstahl sowie Trunkenheit im Straßenverkehr. Es wurden Geldstrafen ausgesprochen.

Die junge Frau ist geschieden, es gibt ein gemeinsames Kind, ein Mädchen. Die Frau hatte eine neue Beziehung. Der neue Freund habe, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen die Vorgeschichte des Falls schilderte, eine Idee gehabt. Nämlich, wie man etwas dazuverdienen kann: Online-Chat, also elektronische Kommunikation. Da gibt es so manche Dienste.

Die Frau nahm sich der Idee an, im Internet traf sie einen Mann aus Augsburg. Er habe Wünsche gehabt, für die Dienstleistung soll er jeweils kleine Geldbeträge, um die 20 Euro, gezahlt haben. Die Frau sollte sich vor den Monitor setzen, so dass ihr Gesicht zu sehen ist, und Grimassen schneiden: das Gesicht verziehen, lachen.

Mittlerweile war die Freundschaft zum neuen Freund beendet. Es habe weitere Chat-Kontakte zum Mann in Augsburg gegeben. Doch mit den bisher bezahlten kleinen Geldbeträgen sei die Frau nicht mehr zufrieden gewesen. Sie sei in Geldnot, beim Auto stehe eine Reparatur an, sie habe den Augsburger gefragt, ob er etwas mehr zahlen würde. Der Frau sei bei dem, was sie im Chat tat, klar gewesen, dass sich der Mann sexuell erregte.

Der Mann hatte über soziale Medien erfahren, dass die Frau eine Tochter hat. Sie war damals fünfeinhalb Jahre alt. Sie sollte, so der Mann, in den Chat-Kontakt einbezogen werden. Das habe die Frau zunächst abgelehnt. Doch es habe Situationen gegeben, in denen die Tochter dabei war: Gemeinsam habe man Grimassen geschnitten, sich auf die Wange geküsst, die Zungen berührten sich. In einem Fall soll das Mädchen nur im Slip bekleidet gewesen sein, es war Sommer und warm.

Die Geschichte mit den Chat-Kontakten – auch dass das Mädchen einbezogen werden soll – entdeckte der Ex-Mann der Angeklagten, der Vater des Kindes, im Nachrichtenverlauf. Er ging zur Polizei. Der Mann aus Augsburg kam in Untersuchungshaft, die er zwischenzeitlich wieder verlassen hat. Im Rahmen der Ermittlungen gegen ihn gab es am Amtsgericht in Sondershausen eine Videoaufzeichnung der Vernehmung des Kindes.

Es sei, wie es hieß, beim gemeinsamen Chat von Mutter und Tochter nicht mehr passiert, als das besagte Grimassenschneiden und Küssen. In einem Chat, bei dem die Frau allein war, habe sie ihre Brüste gezeigt. Der Chat-Verlauf sei sporadisch gewesen, er habe sich etwa über ein Jahr hingezogen.

In der Verhandlung sei die Frau zunächst zurückhaltend gewesen, dann habe sie den Tatvorwurf zugegeben. Das Gericht verurteilte sie in zwei Fällen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Zudem hat die Frau 50 Sozialstunden zu leisten und hat einen Bewährungshelfer an ihrer Seite. Das Urteil ist rechtskräftig.