Groß war der Andrang im Bürgerhaus in Esperstedt.

Aus Nah und Fern Großer Andrang beim Skatturnier in Esperstedt

Gereizt und gestochen wird traditionell am Tag nach dem Weihnachtsfest im Bürgerhaus in Esperstedt. Der SV 58 Esperstedt hatte wieder zum Turnier eingeladen und 52 Skatfreunde aus Nah und Fern waren dem Ruf in diesem Jahr gefolgt. Sie kamen aus sage und schreibe 37 verschiedenen Orten der Region, aber auch aus Hamburg, Leipzig und Sachsen-Anhalt, wie Jürgen Schweser aus Esperstedt mitteilte. Fast einen neuen Teilnehmerrekord hatte der Esperstedter Ausrichter damit zu verzeichnen. Den ganzen Nachmittag wurde gespielt, um 19.30 Uhr standen schließlich die Sieger fest: Norbert Ehrig aus Sangerhausen entschied das Turnier für sich und verwies Helmut Hotze aus Leubingen (Sömmerda) und Peter Schäfer aus Trebra auf die Plätze.