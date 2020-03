Grundstück in Artern mit einstigem Lokschuppen sehr begehrt

Zwei Immobilien aus Artern standen bei der jüngsten Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG zum Verkauf – und fanden einen neuen Besitzer, wie es heißt. Zum einen ging es um ein ehemaliges Bahnobjekt mit einem Gesamtgrundstück von fast 35.000 Quadratmeter. Das ruinöse Objekt war einst Lokschuppen, Verwaltungs- und Sozialgebäude, Büro und Lager. Laut Auktionen AG sei das Objekt abrissreif. Es gebe einen Planungsentwurf für einen Solarpark.

Die Immobilie an den Gleisen der Bahnstrecke Erfurt – Sangerhausen hatte ein Mindestgebot von 7000 Euro. Es wechselte für stolze 50.000 Euro den Besitzer. Namen nennt die Auktionen AG nicht. Der Bahnhof Artern ist nur wenige Schritte entfernt, er befindet sich auf der anderen Seite der Gleise.

Zudem wurde an dem Tag eine Immobilie in der Harzstraße 11 im Stadtkern versteigert. Die Auktion begann hier mit 10.000 Euro, sie endete bei 13.000 Euro. Es handelt sich um ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich einst eine Filiale eines Geldinstitutes befand. Das Gebäude entstand vermutlich um 1900. Es gibt generellen Sanierungsbedarf, das Grundstück ist etwa 350 Quadratmeter groß und liegt im Sanierungsgebiet der Stadt. Es ist etwa 200 Meter vom Markt entfernt.