Grüne Tür lockt auch kleine Mäuse an

Die Resonanz auf den „Lebendigen Stadtkalender“ in Bad Frankenhausen ist riesig: Allein in den ersten sieben Tagen seien 400 Rückmeldungen mit Ideen und Vorschlägen bei der Stadtverwaltung eingegangen, zeigt sich Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) überwältigt. Drei Viertel davon hätte Besucher in den Briefkasten an der Tür geworfen, darunter zum Teil liebevoll gestaltete Briefe. die anderen Vorschläge gingen online ein. Insgesamt wurden 3000 Zugriffe auf die Homepage registriert. Im Botanischen Garten gehörte auch die Mäusegruppe der Kindervilla zu den Besuchern.